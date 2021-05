Für den Speyerer Kinder- und Jugendzirkus Bellissima ist in der Corona-Krise fast alles anders, sagt Vorsitzende Isabelle Hanemann im Interview der Reihe „Verein(t) durch die Krise“.

Frau Hanemann, wie hat sich das Vereinsleben geändert – was ist aktuell möglich, was konnten Sie vor dem Lockdown anbieten, was fällt weg?

Unser komplettes Trainingsangebot wurde umstrukturiert, da kein Kontaktsport ausgeübt werden darf, das heißt die Gruppen wurden aufgeteilt in je einen Trainer und neun Kinder. Es wurden „Parzellen“ abgeklebt, in denen sich die Teilnehmer bewegen konnten und der Mindestabstand eingehalten wurde. Weggefallen sind somit die Partner-Akrobatik, sämtliche Vorführungen, Auftritte und auch Ferienangebote. Seit dem 2. November gibt es „nur“ Online-Kurse. Während des ersten Lockdowns haben wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit gegeben, Utensilien für das Training zu Hause auszuleihen, sie motiviert uns Fotos zu schicken. Dafür haben wir gute Rückmeldungen bekommen. Diesmal sind wir breiter aufgestellt und können mehr Online-Kurse für alle Altersklassen anbieten.

Wie reagieren die Mitglieder darauf – machen sie das mit?

Bis jetzt haben wir vor allem positive Rückmeldungen und sogar Spenden von Eltern erhalten, um uns zu unterstützen. Es ist schön zu sehen, dass man nicht ganz allein gelassen wird.

Können Online-Angebote als Ersatz dienen?

Das Online-Training ist die Ultima Ratio und ersetzt nicht den direkten Kontakt von Kids und Trainern. Auch ist es wichtig, dass die Kinder mehr als nur die vier Wände ihres Zimmers sehen. Das Online-Training ist zwar gut, aber die Kinder waren nach dem ersten Lockdown froh, dass sie wieder vor Ort im Zelt trainieren konnten. Die Atmosphäre, der Kontakt zu Trainern und den Mitgliedern fehlt.

Was bedeutet das finanziell für den Verein und die Mitglieder?

Wir haben erhebliche Einbußen, da die zusätzlichen Einnahmen fehlen. Die jährlichen Shows sowie Ferienkurse sind ein wichtiger Pfeiler der Vereinsfinanzierung. Wir haben die Spendenakquise als wichtigen Punkt auf unserem Jahresplan.

Wie gewinnen Sie aktuell Mitglieder?

Unsere Wartelisten sind zwar immer „gestopptevoll“, aber aufgrund der reduzierten Kursanzahl – und der aktuellen Situation – können wir keine neuen Mitglieder aufnehmen.

Welche Form der Unterstützung würden Sie sich wünschen?

Wir sind dankbar für die Unterstützung jedes einzelnen Vereinsmitglieds; für jeden, der seinen Kursbeitrag weiterzahlt, der mit Verständnis den Kursanpassungen entgegentritt. Das ist die beste Unterstützung, die wir uns wünschen können.

Welche Pläne gibt es für den Weg zurück zur Normalität?

Wir agieren an die Situation angepasst. Wir schauen, was erlaubt ist, und gehen dann immer Schritt für Schritt zurück in den Regelbetrieb.

Und glauben Sie, das Niveau von vor der Krise wieder erreichen zu können?

Ja natürlich, auf jeden Fall. Diesen Ehrgeiz haben nicht nur die Trainer, sondern auch die Kinder selbst.

Wie gehen Sie als Vereinsvorsitzende persönlich mit der Krise um?

Ich denke, wie alle anderen auch: Wir hoffen, dass die Einschränkungen bald wieder aufgehoben werden und wir wieder „normal“ weitermachen und trainieren können, damit die Artisten ihr Können darbieten dürfen.

Zur Person

Isabelle Hanemann (45) Goldschmiedin, Mitarbeiterin Glaserei Hanemann, seit 2016 Vereinsvorsitzende bei Bellissima.