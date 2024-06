Ein Gasaustritt hat am Montag gegen 14 Uhr für Aufregung in der Speyerer Kutschergasse gesorgt. Zwei Hausbewohner mussten von der Feuerwehr vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Wie Einsatzleiter und stellvertretender Stadtfeuerwehrinspekteur Christian Kölsch auf Anfrage mitteilte, war bei Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes eine Gasleitung beschädigt worden, woraufhin Gas ausströmte. Die Polizei sperrte den Bereich ab, während die Feuerwehr mit Atemschutzausrüstung die Gefahrenstelle begutachtete. Glücklicherweise habe ein Sicherheitsventil eine automatische Abschaltung ausgeführt, sagte Kölsch: „Damit war die Leckage praktisch abgedichtet.“ Dennoch habe man sich dazu entscheiden, vorsichtshalber die vier Wohnungen über dem Ladengeschäft zu evakuieren. Dort habe man nur zwei Bewohner angetroffen, die das Haus selbstständig verlassen hätten. Nachdem Messungen ergeben hätten, dass keine Gefahr bestand, hätten die Bewohner bereits nach etwa 45 Minuten wieder zurückkehren können. In der Zwischenzeit seien sie durch die Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Katastrophenschutzes betreut worden. Neben 30 Einsatzkräften von Feuerwehr und SEG waren demnach auch die Stadtwerke Speyer, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen vor Ort, was rund um die Kutschergasse für einiges Aufsehen sorgte. Der Einsatz war gegen 15.30 Uhr beendet.