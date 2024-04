Rhett-Oliver Driest und Willy Pudlich sind für zwei Jahre als städtische Beauftragte für Menschen mit Behinderungen bestätigt worden. Der Stadtrat sie einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt. Sie sollen gleichberechtigt agieren und waren die einzigen Bewerber für das Ehrenamt. Sie sollen die Belange von Menschen mit Behinderung vertreten und Kontakt zur Stadtverwaltung halten. In den vergangenen zwei Jahren habe das gut geklappt, so Driest in seinen Dankesworten. Es sei wichtig, dass die Verwaltung sie bei Themen wie der Umgestaltung der Landauer Straße mitreden lasse. Bürger können sie unter E-Mail behindertenbeauftragte@stadt-speyer.de erreichen.