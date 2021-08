Die Krankenkasse muss die Fahrtkosten von Menschen mit Behinderungen zu einem Mammografie-Screening übernehmen, teilt Brigitte Mitsch, Behindertenbeauftragte der Stadt Speyer, mit, nachdem ein solcher Fall in der Domstadt bekannt geworden war. Laut Mitsch werden diese Vorsorgeuntersuchungen nur in zentralen Zentren durchgeführt. In Speyer selbt gebe es keines mehr, nachdem die Stelle mit Neustadt zusammengelegt wurde. Patientinnen müssten deshalb nun nach Neustadt fahren. In dem Fall einer Speyererin mit Handicap hatte der Arzt zunächst keinen transportschein ausgestellt, die Krankenkasse wollte die Kosten für die Fahrt an die Weinstraße nicht übernehmen. Auf Nachfrage von Mitsch bei mehreren Stellen teilte das Landesgesundheitsamt vergangene Woche nun mit, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Fahrtkosten zur ambulanten Behandlung „in Ausnahmefällen übernehmen“. Dazu zählten auch Personen mit entsprechendem Merkzeichen oder Pflegegrad.