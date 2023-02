Ein weiterer Workshop als Zeitreise in die Mode der Avantgarde ist im Begleitprogramm zur Ausstellung „Künstlerpaare der Moderne“ im Purrmann-Haus.

Im Rahmen des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Künstlerpaare der Moderne. Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller Purrmann im Diskurs“ im neuen Erweiterungsbau des Museums Purrmann-Haus findet aufgrund der großen Nachfrage am 17. Februar um 18 Uhr ein weiterer Termin des interaktiven Workshops zum Thema Mode mit dem Titel „Die Befreiung vom Korsett. Eine Zeitreise in die Mode der Avantgarde“ statt.

In der Ausstellung treten die Gemälde und Lebenswege von Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller Purrmann in den Dialog mit den Werken und Biografien der Künstlerpaare Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, Max Beckmann und Minna Tube, Reinhold und Sabine Lepsius, Oskar und Marg Moll, Leo von König und Mathilde Tardif und Anna von Hansemann, Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin. Als Schlüsselpersönlichkeiten der Moderne führten diese Künstlerinnen und Künstler die Malerei zu neuen Wegen.

Mode und Kunst nach 1900

Der Ausstellungsrundgang mit Museumspädagogin Andrea Braun entführt die Teilnehmenden auf eine Zeitreise in die Welt der Mode der Avantgarde nach 1900. Gemeinsam entdecken die Gäste bei der Betrachtung der Gemälde, Zeichnungen und Fotografien sowie anhand ausgewählter Requisiten, Kleidungsstücke und Accessoires, wie Zeitgeschehen und technischer Fortschritt Einfluss auf Mode und Kunst genommen haben.

Im Begleitprogramm gibt es weiter am 23. Februar und 2. März jeweils ab 18 Uhr „Art after work – Kunstgespräche in der Ausstellung“ in Kooperation mit der Volkshochschule. Anmeldung unter www.vhs-speyer.de.

Am 15. März um 15 Uhr gibt es „Paarweise“, ein Konzert am Nachmittag im Historischen Ratssaal, der Eintritt dazu ist frei.

Am 23. März um 19 Uhr heißt es „Klangbilder. Kunst und Musik im Dialog“ im Purrmann-Haus bei einem Konzert in Kooperation mit der Musikschule der Stadt Speyer.

Entdeckungsreise für Kinder

Am 25. Februar und 11. März ist jeweils um 10 Uhr wieder eine Entdeckungsreise für Kinder mit Ausstellungsbesuch im Museum und anschließendem kreativen Gestalten in den Atelierräumen der Jugendkunstschule Pablo. Das ist ein Angebot in Kooperation mit der Jungen VHS Speyer. Anmeldung ist erforderlich unter www.vhs-speyer.de.

Übrigens: In einer Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin ist Hans Purrmann auf einem Foto von 1910 aus Henri Matisses Atelier („Académie Matisse“ zusammen mit seiner Frau Mathilde Vollmoeller zu sehen. Beide Künstler sind gekennzeichnet. Die Ausstellung heißt „Paris Magnétique“ und widmet sich bis 1. Mai mit 120 Werken jenen Künstlern, die Anfang des 20. Jahrhunderts Teil der Pariser Avantgarde waren, unter anderem Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Sonia Delaunay und viele andere. rg/win

Info

Für die Teilnahme an dem Workshop am Freitag im Purrmann-Haus ist eine Anmeldung erforderlich unter: museum-purrmann-haus@stadt-speyer.de. Die Teilnahme kostet 13, ermäßigt 11 Euro und schließt den Ausstellungsbesuch mit ein.

Die Sonderausstellung „Künstlerpaare der Moderne“ ist noch bis zum 26. März zu sehen im Museum Purrmann-Haus Speyer, Kleine Greifengasse 14, Donnerstag bis Sonntag und Feiertag 11 bis 18 Uhr. Infos unter www.speyer.de/purrmann-haus.