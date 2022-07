Die CDU ist keine Partei, die ihre Querelen offen austrägt. Dass es auch bei ihr menschelt, merkt man im Speyerer Kreisverband.

In Keller-Mehlems Ortsverband Nord gab es 2019 Ärger, im Ost-Verband (der sich heute gut entwickelt) noch ein paar Jahre vorher. Die Christdemokraten sind damit nicht allein. Bei der SPD gewitterte es zuletzt in West und Nord. Bei den Sozialdemokraten sind Wahlerfolge der Kitt, der der CDU in Speyer derzeit fehlt.

Wenn Sylvia Holzhäuser zur neuen CDU-Chefin gewählt wird, kommt eine große Aufgabe auf sie zu. Es muss eine neue Begeisterung für die Parteiarbeit entfacht werden. Dass die hochrangige Stadträtin Keller-Mehlem geht, muss ebenso ein Alarmzeichen sein wie deren Schwärmen von den vor etlichen Jahren abgetretenen Führungsfiguren Gottfried Jung und Hanspeter Brohm. Wo ist jemand, der eine ähnliche Wirkung für die CDU entfalten kann, wie Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler für die SPD?