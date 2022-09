Ein 37-jähriger Radfahrer musste laut Polizei nach einem Unfall am Dienstag, 20.58 Uhr, vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er sei – vom Eselsdamm kommend – in der Petschengasse nach einer starken Bremsung gestürzt und habe sich beim Aufprall an der linken Schulter verletzt. Als Anlass für die Vollbremsung nennt die Polizei die Begegnung des Mannes mit einem 44-Jährigen, der mit seinem unbeleuchteten Fahrrad und einem Hund an der Leine vom Hirschgraben kommend auf dem Fahrradweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sei. Die Ermittler bitten nun mögliche Unfallzeugen, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Telefonnummer 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.