Laura Buckle (alias Flora Bucket) ist die aktuelle Stipendiatin der Stadt Speyer. Sie wohnt und arbeitet derzeit im Haus des Künstlerbundes in Speyer. An zwei Tagen, am 31. Juli und 4. August, jeweils 15 bis 19 Uhr, öffnet sie die Türen des Künstlerhauses und lädt die Speyerer ein, sich an der Fertigung eines riesigen Webkunstwerkes zu beteiligen. Es geht um eine Einladung der Stipendiatin des Künstlerbund Speyer, Laura Buckle. Sie öffnet ein zwei Tagen die Türen und lädt zum Mitmachen an einem ihrer Kunstwerke ein. Dabei geht es darum alte Textilien, die sonst der Mülldeponie anheimfallen würden, zu recyceln und ihnen eine neue Bestimmung als Kunstwerk zukommen zu lassen. Die aus der neuen Partnerstadt Chichester in Südengland stammende Künstlerin setzt sich in ihren Arbeiten mit dem Naturschutz auseinander. Der Eintritt ist frei.