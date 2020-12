Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz kommt traditionell zu ihrem Musikfest im Frühsommer nach Speyer – und sie wirkt bei den Dommusiktagen mit. Dort gab es im September unter Chefdirigent Michael Francis eine bemerkenswerte Aufführung der ersten Beethoven-Sinfonie in der Stadthalle. Im Beethoven-Jahr konnten nur wenige Orchesterwerke des Meisters live musiziert werden. Die beim Jubiläumskonzert im Februar gespielte Fünfte wird zu den Festtagen im RNF im Fernsehen gezeigt: am 24. Dezember ab 23 Uhr, 25. Dezember ab 20.30 Uhr, 26. Dezember ab 15 Uhr und 1. Januar ab 18 Uhr. Am Montag und am Mittwoch, 16. Dezember, kamen und kommen Kammermusikensembles des Orchesters zu den Adventsandachten in den Dom.