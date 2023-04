Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein im Vorjahr von PalatinaKlassik projektiertes Beethoven-Jubiläumskonzert beschloss jetzt am Sonntag in St. Otto das neue Festival Speyerer Musikherbst. Viel aufjubelnde Klang- und Sanges-Kraft mobilisierte Leo Kraemer mit Vokal-Ensemble und Kammerphilharmonie von PalatinaKlassik sowie dem Philharmonischen Chor an der Saar. So, dass die leuchtende Klang- und Chor-Kraft zuweilen fast den diesmal mit Publikum gut besetzten, halligen Kirchenraum von Speyer-West zu sprengen schien. Das sinnvoll aufgebaute Programm fiel im vergangenen Jahr von Beethovens 250. Geburtstag den Corona-Absagen zum Opfer.

Beethoven blieb bei all seiner Leidenschaft für Freiheit und Humanität stets auch gläubiger Katholik. Und so war es angebracht, dass Leo Kraemer die oftmals als Hymne an die Kunst bezeichnete Klavier-Chor-Fantasie