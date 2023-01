Am Donnerstag, 12. Januar, findet der dritte Abend in der Reihe „Beethoven für alle“ statt. Unter dem Titel „Wo bin ich? Und, wenn ja, etwa in C-Dur?“ lädt Pianist Kai Adomeit um 19 Uhr zu einem Beethoven-Abend in die Philharmonie nach Ludwigshafen ein.

Dabei nähert sich der Pianist dem Leben und Schaffen des Komponisten an, um das sich zahlreiche Anekdoten und Geheimnisse ranken. In der dritten Ausgabe stehen einige Werke, die Beethoven in C-Dur komponiert hat, auf dem Programm.

Dazu fragt Kai Adomeit, warum Beethoven beim Üben nie langweilig wurde, was ein Oktavglissando ist, warum der Komponist es erfunden hat, und außerdem berichtet der Pianist der Staatsphilharmonie von seinem privaten Alltag: Der Eintritt zum Konzert ist frei, einer Anmeldung bedarf es nicht. Spenden für den Instrumentenfonds der Philharmonie sind willkommen, teilt das Orchester mit.