Zu Bedrohungen und Beleidigungen ist es am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf einem Spielplatz in der Heinrich-Heine-Straße gekommen. Ein 35-Jähriger und eine 16-Jährige betreuten dort laut Polizei eine Gruppe von neun Kindern. Bei einem Fußballspiel trafen die Kinder versehentlich ein abgestelltes Fahrrad, das umfiel. Der 35-Jährige entschuldigte sich bei dem Besitzer für das Missgeschick. Trotzdem begann dieser, die Gruppe und insbesondere die Aufsichtspersonen zu beleidigen und zu bedrohen. Der unbekannte Tatverdächtige und seine Bekannten waren verschwunden, bevor die Polizei eintraf. Er wurde wie folgt beschrieben: schwarzes ärmelloses Shirt, rote kurze Sporthose, schwarze Bauchtasche, schlank, blonde kurze Haare, Drei-Tage-Bart, zirka 1,75 Meter groß und geschätzt 25 Jahre alt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.