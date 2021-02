Offenbar aus Skepsis gegenüber dem Impfstoff von Astrazeneca haben mehrere Bürger ihre Impftermine im Speyerer Impfzentrum in der Stadthalle abgesagt oder sind nicht erschienen. Das teilte Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach am Donnerstag auf Anfrage mit. „Wir haben grundsätzlich für jeden Tag 20 Astrazeneca-Impfdosen zur Verfügung.“ Am Mittwoch, dem ersten Tag der Impfungen mit Astrazeneca, seien von den 20 geplanten Impfungen jedoch nur sieben durchgeführt worden. Am Donnerstagnachmittag lagen laut Eschenbach sechs weitere Absagen vor. Ob am Donnerstag weitere Impflinge ohne Absage fernblieben, lasse sich erst am Freitag sagen, da die Termine mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens erst für den späteren Nachmittag angesetzt seien. Die Stadtverwaltung wolle demnächst „aufklären und deutlich machen, dass Astrazeneca besser ist als sein derzeitiger Ruf“, sagte Eschenbach.

Der Impfstoff von Astrazeneca hat Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung. Testergebnisse deuten auf eine niedrigere Wirksamkeit als bei anderen Impfstoffen hin, zudem gab es Berichte über verstärkte Nebenwirkungen.