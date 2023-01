Große Herausforderungen für die weitere Ausstattung der berufsbildenden Johann-Joachim-Becher-Schule erkennt deren Förderverein. Zuletzt hat er geholfen, für die Fachklassen der Gewerblich-Technischen Abteilung moderne Lern- und Simulationssoftware anzuschaffen. Hinzu kamen neue PCs, und die Homepage wurde auf neuesten Stand gebracht, so der Jahresbericht des Vereins mit 75 Mitgliedern. Laut Geschäftsführer Thomas Pfannendörfer konnten erstmals auch wieder Vorbereitungskurse in Mathematik und in Englisch angeboten werden. „Die Realität zeigt, dass dieser Service auch weiterhin notwendig ist“, so der Lehrer. Spenden der Vollmer-Stiftung von 29.000 Euro und 4000 Euro der Firma TE Connectivity flossen demnach in Hardwarekomponenten der EDV. Pfannendörfer erklärte, dass der Verein auch in Zukunft Klassenfahrten bezuschussen werde. Andreas Keune lobte als stellvertretender Schulleiter die Zusammenarbeit mit dem Förderverein. Vor allem die Digitalisierung berge an der BBS großes Entwicklungspotenzial.