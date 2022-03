Führungswechsel: Die Johann-Joachim-Becher-Gesellschaft (JJBG) Speyer hat einen neuen Vorstand. Am 27. September sollen zudem zwei Jubiläen begangen werden.

Die Corona-Pandemie hat es der Johann-Joachim-Becher-Gesellschaft (JJBG) und der Becher-Stiftung nicht leicht gemacht. Das betonten alle Sprecher in der online abgehalten Mitgliederversammlung am Dienstagabend. Unter anderem deshalb wird auch der 30. Geburtstag erst ein Jahr nach dem Ereignis gefeiert. Gründungsjahr der JJBG in Erinnerung an den aus Speyer stammenden „Universalgelehrten“ Johann Joachim Becher ist 1991. Das Jubiläum der JJBG sowie die Feier zu 75 Jahre Universität Speyer sollen in einem gemeinsamen Festakt im Alten Stadtsaal begangen werden.

Der nach fünfjähriger Amtszeit ausscheidende JJBG-Vorsitzende Peter Zimmermann legte Rechenschaft über seine gesamte Amtszeit ab, weil wegen Corona vorher keine Gelegenheit war. Sein Nachfolger wurde Stadtwerke-Chef Wolfgang Bühring. Er wolle die JJBG, die das Leben und Wirken des Speyerer Universalgelehrten würdigen will, aktiv im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Leben der Stadt halten. Von den über 100 Mitgliedern der Gesellschaft wünsche er sich dafür Impulse.

Oberbürgermeisterin rückt auf

Nachfolger des bisherigen ersten Stellvertreters Uwe Büchner ist Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), zweite Vize ist Lenelotte Möller. Neuer dritte Vize ist der bisherige Kassenprüfer Maik Kötschau. Sein Nachfolger heißt Hans-Peter Rottmann, der für die CDU im Stadtrat sitzt. Zweiter Kassenprüfer bleibt Bernd Mückain, Schatzmeister Konrad Reichert. Nach zehn Jahren als Sprecher des Beirats trat Karl-Heinz Jung nicht mehr an. Ihm folgt Andreas Tenspolde.

Vorsitzender der Becher-Stiftung ist weiterhin Gunnar Schwarting, seine Stellvertreter sind Seiler und Christian Koch, Schatzmeister ist Rudolf Müller. Neu im Beirat der Stiftung ist Constanze Janda von der Uni Speyerer. Sie ist eine von drei neuen Mitgliedern und koordiniert den Jubiläumsfestakt seitens der Universität. Alle Entscheidungen fielen bei einigen Enthaltungen einstimmig.

Die JJBG verfügt aktuell über rund 75.000 Euro Vermögen. Rund 51.000 Euro Ausgaben sind 2022 geplant, unter anderem für Festakt, Wissenschaftspreis und Miete. Die Stiftung hat 105.000 Euro auf ihren Anlagekonto. Zinsen erbrachte es keine.