In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Die Odenwälder Lebkuchen, die Beate Wittmann an ihrem Süßwarenstand verkauft, haben einen knapp 50 Kilometer langen Weg hinter sich. Sie kommen aus Beerfurth von der Firma Eberhardt. Hergestellt wird die weihnachtliche Leckerei aus Weizenmehl, Zucker, Gewürzen und Mandeln. Die Mandeln sind in den Lebkuchen eingebacken und stechen optisch hell hervor. Die Lebkuchen aus dem Odenwald gibt es in verschiedenen Formen, zum Beispiel als Herz für den oder die Liebste. Auch sternenförmig schmecken sie einfach nach Adventszeit.

„Viele kaufen sie, um ein Lebkuchenhäuschen zu bauen“, erzählt Wittman, die im Nußbaumweg 48 in Speyer-Nord auch Dampfnudeln verkauft. Wieder andere Lebkuchenkäufer nutzen sie, um daraus Soße für den Sauerbraten zu kochen. Auch in Seniorenheimen sei die Leckerei beliebt. „Sie kennen das aus ihrer Kindheit“, erzählt Wittmann. Der weihnachtliche Klassiker schmeckt nach Zimt und etwas Muskatnuss und Nelken und lässt sich wunderbar mit einem Kaffee vor dem Kamin naschen. An dem Stand von Beate Wittmann auf dem Weihnachtsmarkt gibt es die Lebkuchen in kleinerer Form für 1,50 Euro, fünf Stück kosten fünf Euro. Die größeren Lebkuchen kosten pro Stück 2,50 Euro, drei Stück gibt es für sechs Euro.