Am Ende haben sie es richtig spannend gemacht. Bis in den Tiebreak hinein mussten Martha Walter und Isabel Müller bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Unter-17-Jährigen zittern. Doch die zwei Mädels des TuS Heiligenstein sicherten sich am Ende im Finale den Titel und das Ticket für die DM in Berlin. Die Teilnahme stand aus ganz anderen Gründen aber auf der Kippe.

„Bis auf das letzte Spiel“, erzählt Walter, „war ich eigentlich mit jedem Auftritt echt zufrieden“. Das konnten sie und Partnerin Müller auch sein, marschierte