Unter starker eigener Beteiligung richtet der TSV Speyer am Samstag sein A-Turnier aus, der Höhepunkt der mehrtägigen Wettbewerbe. Lediglich die Quattro-Konkurrenz fiel mangels Interesse aus. Für Samstag meldeten Maximilian Hermann/Emil Walter, Simon Röhrich/Jonas Weber, Tobias Hoffmann/Christian Kalwa, Malte Stohner/Nils Weber.

Eher unwahrscheinlich erscheint der Start von Felix Mast mit Gerrit Jann. Mast spielt die deutsche Meisterschaft der Unter-20-Jährigen in Duisburg. Im Mixed am Sonntag starten 15 Paare. Speyerer und Vertreter von TuS Heiligenstein gehen in den Sand.