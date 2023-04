Zu einem frühen Zeitpunkt und mit einem hochkarätigen Turnier steigt der TSV Speyer in die Saison ein. Am Sonntag richtet der Vereine einen Wettbewerb der Kategorie A auf eigener Anlage aus. Die Speyerer beteiligen sich in mehreren Teams.

Zweitligaspieler

Die gerade aus der 3. Liga abgestiegenen Christian Eckenweber/Simon Hennicke treten gemeinsam an, ebenso Trainer Gerrit Jann mit Felix Mast und Malte Stohner/Nils Weber, der mittlerweile für TuS Kriftel in der 2. Bundesliga aufläuft, sowie Tobias Hoffmann/Arvid Schiller.

Jonas Weber (TSV) tritt mit Tilmann Knödler (TV Wiesbach) an, Nachwuchsmann Liam Burkart mit Ricardo Schmitt (VBC Haßloch). Felix Kühner vertritt TuS Heiligenstein an der Seite von Peter Nogueira Schmid (FC Wierschem).