Nahtlos knüpfen die Starter von TSV Speyer und TuS Heiligenstein in der noch jungen Saison an ihre großen Erfolge der vergangenen Jahre an. Gerrit Jann (Speyer)/Lewis Pullum (TGM Gonsenheim) belegten beim A-Top-Turnier in Frankenberg (Hessen) Platz fünf.

Erst im Viertelfinale unterlagen sie der Nummer sieben der deutschen Rangliste, Paul Becker/Armin Dollinger. Nils Weber/Felix Mast vom TSV kassierten zwei knappe Niederlagen. „Für Felix ist das ein abartiger Erfolg“, kommentierte Trainer Jann dann den gemeinsamen Rang fünf beim Wettbewerb der gleichen Kategorie in Dernbach.

Bedeutende Siege

Er hob die Siege gegen das luxemburgische Nationalteam und den Sohn von Olympiamedaillengewinner Jörg Ahmann, Mika Ahmann, hervor. Die Speyerer bewegen sich damit um Position 100 in Deutschland. Victoria Bura (TSV)/Martha Walter (Heiligenstein) schnitten als Siebte ab, Christian Eckenweber (TSV)/Luca Wenz (TSG Rohrbach) als Neunte.

Die A-Konkurrenz beendeten Weber/Veit Dobbertin (SV Schwaig) als Neunte. Den Pfalzmeistertitel der Unter-16-Jährigen gab es in Haßloch für die Heiligensteinerin Emma Russ mit Linn Paugels (Gonsenheim) vor Sophie Teichmann (Speyer)/Azize Yurdal (SC Mutterstadt), Lilly Anais Alcantara-Hemmer/My Phan (TSV), Charlotte Becker/Lisa Huber (TuS).

Emil Walter (TSV) nahm mit Moritz Kilp (Gonsenheim) bei der Landesmeisterschaft der U17 in Dernbach die siebte Stelle ein.