Das Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer hat den Regionalentscheid von Jugend trainiert für Olympia gewonnen. Beim Landesentscheid am Mittwoch, 13. Juli, geht es um die Teilnahme am Endturnier in Berlin. Auf dem Gelände des TSV besiegte Speyer im Finale das Otto-Schott-Gymnasium Gonsenheim 2:1.

In der Vorrunde gewann das Purrmann gegen das Goethe-Gymnasium Germersheim 3:0 sowie das Gymnasium Nieder-Olm 2:1, im Halbfinale das Stadtduell mit dem Schwerd-Gymnasium 2:1. Im Team stehen Carolina Schwab, Greta Vogel, Patryk Kaminski, Denis Lange, Martha Walter, Niclas Ungemach, Lili Palenczat, Maximilian Russ.