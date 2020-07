Luise Palenczat vom TuS Heiligenstein hat sich für die deutsche Meisterschaft der unter-19-jährigen Beachvolleyballer von Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16. August, im Ostseebad Laboe qualifiziert. Am Wochenende gewann Palenczat mit Paula Gürsching (TG Bad Soden) in Frankfurt die Hessenmeisterschaft durch einen 15:11, 16:14-Finalsieg gegen die an Nummer eins gesetzten Lina Schäffer/Viktoria Schubert (VC Hofgeismar).