Luise Palenczat vom TuS Heiligenstein hat zwar das Sportinternat in Stuttgart am dortigen Olympiastützpunkt wieder aus eigenen Stücken verlassen, gehört aber weiter zum Nachwuchs-Nationalkader der Unter-19-Jährigen. Derzeit in der Corona-Krise hält sie sich zweimal in der Woche online im Homeoffice mit dem Olympiastützpunkt unter Leitung von Athletiktrainerin Anke Buttegereit fit – im Wohnzimmer oder im Garten in Römerberg. Zum Teil macht auch der Olympiastützpunkt Berlin mit. Zuletzt schalteten sich als Stargäste Weltklassespielerin Julia Sude und der österreichische Topmann Martin Ermacora zu.