Luise Palenczat (TuS Heiligenstein) hat bei der deutschen Meisterschaft der unter-19-jährigen Beachvolleyballerinnen in Laboe an der Seite von Paula Gürsching (TG Bad Soden) Platz neun unter 25 Duos belegt. Zum Auftakt des dritten Tages verloren Palenczat/Gürsching zwar, dazu musste aber schon der Tiebreak her, um sich den Topgesetzten Elisabeth Kerscher (Rote Raben Vilsbiburg)/Paula Schürholz (DJK Düsseldorf) 21:13, 11:21, 10:15 zu beugen. Nach dem anschließenden 21:14, 21:18 über Berit Rehse/Jette Sommer (Dresdner SC) endete das Turnier.