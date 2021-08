Isabel Müller und Martha Walter vom TuS Heiligenstein haben ihr starkes Ergebnis vom Bundespokal vor einer Woche in Berlin sogar noch getoppt und bei den deutschen Meisterschaften der Unter-17-Jährigen am Sonntag an gleicher Stelle nach zehn tollen Tagen in der Hauptstadt den vierten Platz belegt.

Nach zwei Siegen in der Vorrunde reihten Müller/Walter, an Nummer 19 gesetzt, einen Erfolg an den anderen und wenn es ein 16:14 im Tiebreak war. Erst im Halbfinale endete der Weg der Heiligensteinerinnen, die danach auch die Partie um Rang drei abgaben.

Für ihre Vereinskameradin Lili Palenczat und Lara Schmidt (TGM Mainz-Gonsenheim) wechselten sich Sieg und Niederlage ab, was Rang 23 bedeutete.