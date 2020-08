Ida und Martha Walter, Beachvolleyball-Schwestern vom TuS Heiligenstein, haben sich dafür entschieden, bei der deutschen Meisterschaft der Unter-19-Jährigen ab Donnerstag, 13. August, in Laboe bei Kiel zu spielen. Am betreffenden Wochenende gab es nämlich Turnieralternativen in anderer Besetzung gegen jüngere Konkurrenz.