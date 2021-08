Zumindest ein Beachvolleyballer des TuS Heiligenstein spielt von Freitag bis Sonntag bei der deutschen Meisterschaft der Unter-18-Jährigen in Bottrop mit. Felix Mast tritt im 32-er-Feld mit Tobias Vilkner von TGM Mainz-Gonsenheim an. Das an Nummer 13 eingestufte Duo gewann Mitte Juli die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Speyer.