Einen herausragenden Erfolg haben Martha Walter und Isabel Müller vom TuS Heiligenstein beim Bundespokal der Unter-17-Jährigen in Berlin erreicht. Das Turnier der besten Landeskader-Duos entspricht einer deutschen Meisterschaft, die sich in wenigen Tagen in der Hauptstadt anschließt.

Mit betreut von Britta Büthe, Olympiateilnehmerin von Rio 2016, gewannen Walter/Müller im Bezirk Mitte ihren Pool mit zwei Zu-null-Siegen. Den Super-Samstag mit vier Partien bis in den Abend beendeten die an Nummer zehn gesetzten Heiligensteinerinnen als Rheinland-Pfalz I abwechselnd mit Sieg und Niederlage.

Lili Palenczat vom TuS trat kurzfristig mit einer neuen Partnerin, Liv Dobbertin vom VC Neuwied an, und beendete den Wettbewerb als 29.