Der TuS Heiligenstein geht von zwei Teilnehmerinnen bei den deutschen Meisterschaften der Unter-18-Jährigen von Freitag, 5. bis Sonntag, 7. August, in Bottrop, aus. Lili Palenczat ist mit Liv Dobbertin (VC Neuwied) nach ihrem Sieg bei den Landestitelkämpfen in Römerberg am Samstag sicher.

Martha Walter vom TuS belegte mit Lara Schmidt (TGM Mainz-Gonsenheim) nach einer Verletzung Platz vier. Sie hofft nun auf den Start im Ruhrgebiet aufgrund ihrer Punkte in der deutschen Rangliste. Bei den Jungs in Germersheim sicherte sich Felix Mast (TSV Speyer) mit Pit Henrichs (Heidelberger TV) Gold.

Das Domstadtduo Hannes Geißler/Nick Stroh landete an Position neun. Währenddessen brachte Emma Russ aus Heiligenstein ihre erste DM schon hinter sich. In Freiburg nahm sie bei der U16 mit Linn Paugels (Gonsenheim) nach zwei Siegen Rang 25 unter 32 Teams ein. Die Paarung zählt auch noch im kommenden Jahr zu dieser Altersklasse.