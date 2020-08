Der TuS Heiligenstein richtet am Samstag/Sonntag, 15./16. August, die rheinland-pfälzische Qualifikation für die deutsche Meisterschaft der Unter-17-Jährigen aus. Acht Mädchen-Duos spielen am Samstag (ab 10.30 Uhr), darunter Greta Vogel/Lili Palenczat und Isabel Müller/Lara Otto aus Heiligenstein. Bei den sechs Jungs-Paarungen (Sonntag, 10.30) treten Felix Mast/Tobias Hoffmann sowie Felix Heller (alles TuS)/Erik Brand (TV Undenheim) an.