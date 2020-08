Erik Schopps Traum ist vorerst geplatzt, der Traum von der Teilnahme an der Beachhandball-Europameisterschaft der Unter-16-Jährigen im September. Am Wochenende sagte der Veranstalter aufgrund der Corona-Pandemie ab. Der Torwart der HSG Dudenhofen/Schifferstadt macht das Beste draus: Er will sich mit der Auswahl weiterentwickeln und nimmt die EM im Frühjahr 2021 in Angriff, wenn es um die Qualifikation für die Welttitelkämpfe geht.