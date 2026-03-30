Der Bund der Selbständigen Römerberg-Speyer ( BDS) will mit einer neuen Führungsriege für die Interessen von lokalen Unternehmern eintreten.

Die bisherigen Vorsitzenden, Mathias Münzenberger vom Speyerer Tee Contor und Stellvertreterin Andrea Steck von Optik Steck, standen nach eigener Mitteilung bei den Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung. „Nach fast mehr als 20 Jahren im Vorstand, mit unterschiedlichen Aufgaben, wollten wir neuen Ideen und neuem Elan Platz machen“, so Münzenberger. „Natürlich bleiben wir dem Bund der Selbständigen erhalten und arbeiten selbstverständlich den neuen Vorstand ein“, wird Steck zitiert. Der neue Vorstand bestehe aus der Vorsitzenden Susanne Kerth (Deutsche Vermögensberatung), Stellvertreter Jürgen Hellmann (Maric Service GmbH), Schatzmeisterin Liliana Gatterer (Die Sauberfee), sowie den Beisitzern Johannes Gümbel (Dachdeckerei) und Sylvia Koch (Hausverwaltung). Kerth kündigte demnach verstärktes Netzwerken und Mitgliederakquise an.