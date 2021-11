Die Berufsbildende Schule (BBS) hat ihr Medienkonzept zum Digitalpakt für Schulen beim Schulträger eingereicht. Das teilte Gregor König bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der BBS mit.

Finanzielle Mittel seien aber noch nicht geflossen. Auch die digitalen Endgeräte für Lehrer seien beantragt. 1539 Schüler besuchen derzeit die BBS, die eine neue Webseite erstellt hat und auf Facebook und Instagram präsent ist. Durch Spendengelder konnten unter anderem zwei EDV-Räume neu ausgestattet werden. Eine Spende von 4000 Euro ging in die Abteilung der hauseigenen Werkzeug-Mechatroniker. Die Schatzmeisterin des Fördervereins, Vanessa Rau, verbuchte 7500 Euro an Spenden und weitere 2200 Euro an Mitgliedsbeiträgen der zurzeit 75 Mitglieder.

Für eine funktionierende IT-Struktur sei künftig der Schulträger verantwortlich, der auch eine für die Betreuung zuständige Fachkraft zur Verfügung stellen solle, hieß es weiter. Der Transformationsprozess ins digitale Zeitalter sei ohne Unterstützung durch Förderverein und Vollmerstiftung kaum zu meistern, sagte König.

Mit 1900 Euro seien Buchpreise für die Klassenbesten des Abschlussjahrgangs finanziert und Klassenfahrten bezuschusst worden. Zwei Impftermine fanden in der Schule statt. Ende Oktober machte der Impfbus des Landes an der Schule Halt.