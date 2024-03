Mehrere Verletzte meldet die Speyerer Polizei nach einer Auseinandersetzung am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule (BBS) in der Josef-Schmitt-Straße.

Demnach wurde ein 18-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Ihm geht es nach Auskunft der Polizei „soweit gut“.

Zwei weitere Jugendliche im Alter von 18 und 17 Jahren seien leicht verletzt worden. Die Beamten nahmen nach eigenen Angaben in der Nähe der Schule zwei 16 und 21 Jahre alte Tatverdächtige fest.

Zeugenbeschreibungen hätten auf die beiden jungen Männer gepasst. Sie saßen demnach am Mittwochnachmittag zunächst in Gewahrsam. „Die Ermittlungen zum Tatmotiv und zu den Hintergründen der Tat dauern an“, teilt die Polizei mit. Sie sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben und die sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mit sachdienlichen Hinweisen melden sollen.