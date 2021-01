In drei einstimmigen Entscheidungen hat der städtische Bauausschuss die Wege für Neubauten in der Waldstraße, auf dem alten Bauhaus-Gelände und im Stadtteil Vogelgesang geebnet, der per Fußgänger- und Radfahrerbrücke mit dem Rest von Speyer verbunden werden soll.

Bei der Brücke über die B39 in Höhe des Priesterseminars ging es noch um die Ablöse an den Bund, mit dem sich die Stadt von künftigen Unterhaltskosten für das Bauwerk „freikauft“. Rund 220.000 Euro werden es sein, aus rechtlichen Gründen mehr als die bisher genannten 60.000 Euro. Alle Voten muss der Stadtrat in seiner Sitzung am 4. Februar noch bestätigen.

Beim alten Bauhaus an der Schifferstadter Straße, das durch einen Rewe-und einen Hammer-Heimtex-Markt ersetzt werden soll, war im Bebauungsplanverfahren nochmals eine Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich. Grund: Der Eigentümer hat sich für einen Neubau statt einen Umbau des Bestandsgebäudes entschieden (wir berichteten). Die Dimensionen haben sich laut Stadt aber nicht verändert, die Versiegelung verringere sich.

Grüne Vorschläge für die Waldstraße

85 Wohnungen sind in einer neuen Anlage auf dem „Haribo-Gelände“ in der Waldstraße geplant. Bauträger: die Altriper Firma Ostermayer. Hier enthielten sich die drei grünen Ausschussmitglieder, die sich mehr zum Thema Begrünung und Mobilität gewünscht hätten. Zu zwei Vorschlägen – Mietnachlässe für künftige Bewohner ohne Auto sowie Verkehrsberuhigung mit Tempolimit in der angrenzenden Bahnhofstraße – gab es keine konkreten Antworten der Stadt.