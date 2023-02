Wer Einsicht in eine Bauakte haben möchte oder sich Planauszüge beziehungsweise Lagepläne bestellen will, kann dies ab sofort online erledigen. Die Stadtverwaltung Speyer informiert, dass sie dafür einen neuen Online-Dienst eingerichtet hat – „mit allen Informationen auf einen Blick, bequem und jederzeit von zu Hause aus“. Die Bauakteneinsicht sei vor allem für Eigentümer oder Interessenten, die eine Immobilie verkaufen oder kaufen möchten wichtig, um verlässliche Informationen über die Historie eines Gebäudes zu erhalten.

Der unter www.speyer.de/bauakteneinsicht verfügbare neue Online-Dienst beschreibt, welche Dokumente in einer Bauakte enthalten sind, wer zur Einsicht berechtigt ist, welche Unterlagen vorgelegt werden müssen, welche Kosten auf den Antragsteller zukommen und wie das weitere Verfahren abläuft. Darüber hinaus können Nutzer und Nutzerinnen die geforderten Unterlagen schnell hochladen, auch der Versand der Akten erfolge dann mittels eines digital zur Verfügung gestellten Download-Links per E-Mail. Die Gebührenrechnung komme per Post.

Planauszüge und Lagepläne, die im Baugenehmigungsverfahren benötigt werden, können ab sofort unter www.speyer.de/lageplaene digital bestellt werden. Für die Bearbeitung der Bestellung wird eine Flurstücksnummer oder alternativ eine Angabe über Straße und Hausnummer benötigt.