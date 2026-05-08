Geht es nach dem Willen von Stadtverwaltung und Lokalpolitik, soll der sogenannte Wohnungsbauturbo auch in Speyer schneller Wohnraum schaffen. Doch es gibt Bedenken.

Bei zwei Gegenstimmen hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr am Mittwochabend die Leitlinien abgesegnet, nach denen die neuen Möglichkeiten des Baugesetzbuches auch in der Domstadt zum Tragen kommen können. Folgt der Stadtrat dieser Empfehlung, könnte bei Bauvorhaben die zeitraubende Aufstellung von Bebauungsplänen oder deren Änderung entfallen.

Allerdings sind bei den Speyerer Anwendungsmöglichkeiten des Bauturbos zahlreiche Einschränkungen vorgesehen. So kann die Verwaltung nur über Bauvorhaben mit weniger als drei Wohneinheiten allein entscheiden. Größere Projekte müssen nach wie vor durch die politischen Gremien. Bei drei oder mehr Wohneinheiten muss die Sozialquote von 35 Prozent erfüllt werden. Angewendet werden darf das beschleunigte Verfahren zudem nur, wenn zusätzlicher Wohnraum in bereits erschlossenen Gebieten geschaffen wird, nachdem bestehende Ressourcen ausgeschöpft sind. Der Bau von Ferienwohnungen darf damit ebenfalls nicht gefördert werden. Weiterhin gilt der Bauturbo nicht im Bereich der Altstadtsatzung oder im Außenbereich. Berücksichtigt werden müssen außerdem bestehende rechtliche Regelungen etwa des Denkmalschutzes und der Bauordnung.

Mike Oehlmann (FDP) befürchtete, dass durch die zahlreichen Beschränkungen die ursprüngliche Idee des Bauturbos, rasch neuen Wohnraum zu schaffen, „konterkariert“ werde. Private Bauherren, die kleinere Projekte wie Dachausbauten realisieren wollten, würden im Gegenteil abgeschreckt. Auch Claus Ableiter (Freie Wähler) nannte das angedachte Vorgehen der Stadt zu restriktiv. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass man einen Rahmen vorgeben müsse, weil sonst in Speyer kein preisgünstiger Wohnraum etwa für mittlere Einkommen geschaffen werde, hielt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dem entgegen.

Kerstin Trojan, Leiterin der Stadtplanung, sah auch mit den Leitlinien „genügend Spielraum“ für Bauprojekte. Ohne die Vorgaben befürchtete sie einen „Kontrollverlust“ gerade bei der Nachverdichtung. Bisher habe es hinsichtlich des Bauturbos in Speyer auch nur zwei Bauvoranfragen gegeben. „Wir werden nicht überrannt“, so Trojan.