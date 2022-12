Für den Abbau eines Krans wird die Sophie-de-la-Roche-Straße am Mittwoch, 21. Dezember, auf Höhe der Hausnummer 2-4 in der Zeit von 8 bis 12 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Dies hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Eine Umleitung über die Eichendorffstraße, die Theodor-Heuss-Straße und die Dudenhofer Straße wird eingerichtet. Für Rückfragen steht die Straßenverkehrsbehörde unter Telefon 06232 142938 zur Verfügung.