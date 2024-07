Eine Baustelle am historischen Gebäude Maximilianstraße 5/6 ist am Donnerstag abgeschlossen worden. Am heute von der Polizeiinspektion und der Zentralen Bußgeldstelle genutzten Ensemble, das sich bis zur Kleinen Pfaffengasse zieht, ist diese Woche die Blitzschutzanlage instandgesetzt worden. Dies teilt der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) auf Anfrage mit. Da die Handwerker von einer fahrbaren Arbeitsbühne aus tätig waren, blieb der Gehweg auf dieser Seite der Maximilianstraße mehrere Tage gesperrt. Das Gebäude aus dem frühen 18. Jahrhundert war in der bayerischen Zeit der Pfalz ein Teil des Regierungspräsidiums.