„Die Beschwerdelage ist seit Beginn der Großbaustelle Industriestraße konstant geblieben.“ Das sagt Jennifer Braun, Persönliche Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), auf Anfrage. Hintergrund sind zuletzt wieder verstärkt auftretende Verstöße gegen die Umleitung und Lärmbelästigung in angrenzenden Straßen auch am Abend und in der Nacht.

„Jeden Werktag heizen die Containerfahrzeuge morgens gegen 7.30 Uhr durch Rheinhäuser Straße, Seilerbahn, Winternheimer Straße und dann Richtung Stadt – eindeutig eine Umgehung der Umleitung“, schreibt ein Anlieger in einer aufgebrachten E-Mail an die Redaktion zur aktuell von ihm erlebten Situation. Wie mehrfach berichtet, wird seit Mitte Mai der Verkehrsknoten Industriestraße unter der Überführung der B39 saniert. Das Problem: die extreme Verkehrsbelastung an der Stelle als Zufahrt zum Industriegebiet. Rund 14.500 Fahrzeuge passieren die Stelle täglich, davon sind über 3000 Schwerlastverkehr.

Stadtsprecherin Jennifer Braun räumt ein, dass von Anfang an vereinzelt Verkehrsschilder missachtet und die ausgeschilderte Umleitung umgegangen worden seien. „Die Erfahrung zeigt leider, dass selbst wenn die Beschilderung vor Ort vollends stimmt, es immer wieder unaufmerksame Kraftfahrer gibt, die sich am Ende auf ihr Navigationssystem verlassen und an den Umleitungsbeschilderungen bewusst oder auch unbewusst vorbeifahren.“ Sie betont, dass die Straße Am Flugplatz und die Rheinhäuser Straße für Lkw grundsätzlich gesperrt seien und durch den Zusatz „Anlieger frei“ eigentlich nur von den dort ansässigen Firmen befahren werden dürften. „Der durch diesen Schwerlastverkehr verursachte Lärm wurde bereits vor der Baustelle von Anwohnern als Beschwerde vorgetragen, und die Stadtverwaltung wird hier versuchen, ebenfalls unabhängig von der Baustelle eine Lösung zu finden.“ Das Gebiet um die Rheinhäuser Straße sei überdies in eine Tempo-30-Zone eingebettet.

Kontrollen durch die Kollegen der für den fließenden Verkehr zuständigen Polizei am 2. und 3. Juni hätten lediglich vier Geschwindigkeitsverstöße ergeben. „Eine erneute Kontrolle wurde bei der Polizei angefragt“, so Braun. Der Sprecher der Polizei, Timo Ott, betonte auf Anfrage, dass die Polizei die Verkehrssituation rund um die Baustelle regelmäßig im Blick habe. „Grundsätzlich fallen nicht mehr Verstöße auf als von Anfang an“, sagte er. „Wir kontrollieren weiter. Wenn der Stadt neue Meldungen vorliegen, gehen wir der Sache gezielt nach.“

„Die Bauarbeiten sind sehr gut im Plan“, sagte Braun zum Stand der Straßenerneuerung. Der aktuelle Bauabschnitt werde Anfang August fertig, dann werde die Kreuzung wieder freigegeben. In der Folge könne der Verkehr wieder von der Industriestraße über die Kreuzung zur B39 außer der Straße Am Technik Museum fließen. „Eine Abkürzung über die Straße Am Flugplatz und die Rheinhäuser Straße macht dann keinen Sinn mehr und wird dann auch sicherlich nicht mehr genutzt werden. Dies wird zu einer Entspannung der Lärmsituation beitragen“, ist Braun überzeugt. Einen genauen Fertigstellungstermin der gesamten Baumaßnahme könne die Stadt derzeit noch nicht nennen. Das sei erst Ende August möglich. Solange gelte „im September“ als Abschlusstermin.