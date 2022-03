Glück im Unglück bei einem Unfall mit einem Baukran am Freitagmorgen in Speyer-Nord: Der 45 Meter lange Ausleger einer an der Baustelle der Feuerwache Nord eingesetzten Maschine ist abgeknickt und heruntergestürzt. Es ist bei Sachschaden geblieben. Der ist beträchtlich.

Zwei Lastwagen und der Kran selbst sind beschädigt worden. Ein Teil des Auslegers ist gegen 8.30 Uhr auf das Führerhaus eines der Laster gekracht und hat dieses deutlich eingedrückt. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt unbesetzt gewesen. Der Kran hatte eine Hakenhöhe von 30 Metern.

Es gab keine Verletzten, bestätigte am Nachmittag die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt, deren Gewerbeaufsicht bei dem Arbeitsunfall zuständigkeitshalber vor Ort war. Sprecherin Nora Schweikert hatte auch erste Erkenntnisse zur zunächst unbekannten Ursache des Unglücks. Der Kran sei beim regulären Abbau umgeknickt. Womöglich hätten Bolzen, die dabei herausgezogen werden mussten, versagt. „Kein menschliches Versagen, sondern ein technischer Defekt“, so Schweikert. Weitere Prüfungen folgten, aber derzeit gehe die SGD von einem Materialfehler aus. Der Kran sei betriebssicher und ordnungsgemäß Tüv-geprüft gewesen. Die SGD werde Kontakt zum Hersteller aufnehmen.

Unbeschädigt blieb der Rohbau der künftigen Ergänzungswache der Feuerwehr an der Spaldinger Straße. Diese wird errichtet, um bei Einsätzen schneller in Speyer-Nord zu sein. Am Donnerstag hatte es beim Sturz eines Baukrans auf ein Haus in Mannheim hohen Sachschaden gegeben.