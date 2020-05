Die Stadt führt nach vier Jahren die Sanierung der Hilgardstraße fort: Seit Freitag kann der Abschnitt zwischen Schwerd- und Ludwigstraße nicht mehr befahren werden, weil die Baustelle schon aufgebaut worden ist. Ein großer Kran hievte Container hinter die Gedächtniskirche. Ab Montag soll es in die Tiefe gehen.

„Die Fahrbahn hat viele Flickstellen und deutliche Risse im Oberbau.“ So begründet Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, den Handlungsbedarf. 2016 sei im Einmündungsbereich Schwerd-/Hilgardstraße gearbeitet worden. Jetzt komme zunächst der Abschnitt zwischen den beiden Kreuzungen an die Reihe, in der zweiten Bauphase von Juli bis Oktober dann der Kreuzungsbereich Hilgard-/Ludwigstraße. Gesamtkosten des Projekts: rund 450.000 Euro.

Die Fahrbahn und die Gehwege werden laut Stadt im sogenannten Vollausbau erneuert, das heißt die Fahrbahn in einer Stärke von 60 Zentimetern und die Gehwege von 40 Zentimetern. „In diesem Zug wird das Parken neu geordnet und die Kreuzung Hilgard-/Ludwigstraße barrierefrei hergestellt“, sagt Eschenbach. Auch eine neue Ampel sei geplant. Die Stadtwerke verlegten eine neue Wasser- und Gasleitungen; auch Kanäle und Schächte würden erneuert.

Für den Verkehr auf dem Ring um die Altstadt bringt das Projekt Umleitungen mit sich – im ersten Bauabschnitt über die Ludwig-, Paul- und Schwerdstraße. Im zweiten Abschnitt gehe es dann von Süden rund um den Feuerbachpark in die Schwerdstraße. Von Norden könne über Marien- und Bartholomäus-Weltz-Straße in die Schwerdstraße gefahren werden.