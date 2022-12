Die Wormser Landstraße ist wieder zweispurig. Die wichtige Nord-Süd-Verbindung war ab Anfang September zwischen dem Hirschgraben und der Siegbertstraße halbseitig gesperrt, auch der Radverkehr war eingeschränkt. Von der Kreuzung „Rauschendes Wasser“ in Richtung Innenstadt galt für Autofahrer eine Einbahnstraßenregelung, in der Gegenrichtung war kein Durchkommen. Grund für die Sperrung war nach Angaben der Stadtwerke der Ausbau der Fernwärmeversorgung. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bis Ende November beendet sein, nun war am 23. Dezember Schluss.