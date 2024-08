Lebensbedrohliche Verletzungen hat nach Polizeiangaben ein 54-jähriger Mann am Dienstag gegen 14.20 Uhr bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße erlitten. Laut einer Polizeisprecherin war die Baustelle am Viadukt betroffen.

Beim Entladen eines Lkw mit einem Ladekran ist nach Polizeiangaben ein Wassertank von dem Fahrzeug gefallen und traf den 54-Jährigen am Kopf. Er habe lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht worden. Über den Gesundheitszustand des Mannes ist nichts bekannt. Die genauen Unfallumstände sind demnach Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Das Viadukt steht derzeit nicht in Speyer, gearbeitet wird am Zugang zur Fußgängerbrücke allerdings trotzdem. Bauarbeiter samt Bagger waren dort bereits in den vergangenen Tagen zugange. „Momentan werden die Vorbereitungen für den erforderlichen Teil-Rückbau des Widerlagers getätigt“, erklärt eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage. Die Baustelleneinrichtung sei vergangene Woche fertiggestellt worden. Ergänzend dazu werde der Pflasterbelag an der östlichen Rampe zurückgebaut. Diese Arbeiten sollen laut Stadt voraussichtlich bis 15. Oktober andauern.

Stützfundamente werden instand gesetzt

Die Stahlkonstruktion aus dem Jahr 1890 weist an vielen Stellen Schäden auf. Sie war deswegen im März 2021 abgebaut und von einem Statiker genauer untersucht worden.

Derzeit und laut städtischem Plan noch bis November wird das auch als Schipka-Pass bekannte Viadukt von einer Fachfirma in Meisenheim bei Offenburg saniert. Die Widerlager und die Stützfundamente sollen demnach von Oktober 2024 bis März 2025 umgebaut und instandgesetzt werden. Im April 2025 soll die Brücke, die eine wichtige Verbindung zwischen Bahnhof- und Burgstraße ist, wieder aufgebaut werden.