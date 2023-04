Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadtwerke Speyer halten Wort und sich an ihre eigene Zeitvorgaben: Auf dem Abfallwirtschaftshof tut sich was. Mehrere Projekte laufen dort parallel. Im Frühjahr 2021 sollen die ersten beiden abgeschlossen sein. Der Umbau an mehreren Stellen war im Spätjahr 2019 angekündigt worden. Jetzt haben die ersten Arbeiten begonnen.

Am 15. September 2020 war der Auftrag zur Erneuerung der Notstromanlage des Abfallwirtschaftshofes vom Werkausschuss erteilt worden. Während die Maßnahme an sich derzeit in Planung ist, werden