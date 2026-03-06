Die Bauschuttrecyclinganlage im Speyerer Stadtwald soll mit einem Bebauungsplan gesichert werden. Noch beraten wird über die naturnahen Flächen zum Ausgleich für den Betrieb.

Die naturnahe Gestaltung soll laut Stephan Wittner von den Stadtwerken sukzessive erfolgen. Er schränkte jedoch ein: „Wenn wir eine zusammenhängende Fläche bekommen würden, wäre eine Beweidung anzudenken.“ Dann allerdings müsste die Wegeführung begutachtet werden. „Niemand möchte vor einem Ochs oder einem Esel stehen.“ Angestrebt wird die Wiederansiedlung der Vogelarten Grauspecht, Heidelerche, Neuntöter, Wendehals und Wiedehopf.

Zur Betriebssatzung für die Deponie an der Schifferstadter Straße, die inzwischen 25 Jahre alt ist, soll in dem Verfahren Rechtssicherheit hergestellt werden. Insbesondere gehe es darum sicherzustellen, dass die Entsorgung von gefährlichen Abfällen geahndet werden kann, so Wölle.