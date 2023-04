Die Stadt Speyer schichtet Mittel im Haushaltsplan für 2023 um: Für den Neubau des Kindergartens Regenbogen im Kastanienweg werden eine Million Euro zusätzlich eingeplant, die wegen eines internen Übertragungsfehlers vergessen worden seien. Es bleibe aber bei den von Anfang an angesetzten Gesamtkosten von 3,4 Millionen Euro. Bei dem Projekt stehe aktuell die Vergabe der Dachdeckerarbeiten an. Die Million könne durch Verschiebung anderer Projekte ins Jahr 2024 ausgeglichen werden, so die Stadt – unter anderem der Neubau der Kita Cité de France am Russenweiher, für die als erste Rate 500.000 Euro eingeplant waren, und die Sanierung naturwissenschaftlicher Räume an der Burgfeldschule (300.000 Euro).

Mit einer weiteren Verschiebung wurden zusätzliche 160.000 Euro für Mehrkosten bei der Gestaltung der Außenanlage der neuen Feuerwache Nord freigemacht. Der Großteil davon stammt von der geplanten Aufwertung der Melchior-Hess-Anlage, die nun erst 2024 statt 2023 kommt. Der Stadtrat stimmte beidem einstimmig zu.