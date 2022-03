CDU, Grüne und SWG haben ihre im Bauausschuss geübte Kritik an der „schleppenden Entwicklung“ des Wohnprojekts auf dem Normand-Gelände in zwei Erklärungen bekräftigt.

„So verprellt man engagierte Bürgerinnen und Bürger und bringt ein gutes Projekt sehenden Auges in Gefahr“, heißt es in einer Mitteilung von den Fraktionsvorsitzenden von CDU und Grüne, Axel Wilke und Hannah Heller. Sie beziehen sich auf die „Buntspecht“-Privatinitiative, die seit Langem Interesse an der Fläche bei der Stadt hinterlegt hat. Es sei eine Reaktion auf die Antworten, die Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Fachbereichsleiter Robin Nolasco in der vergangenen Sitzung des Ausschusses gegeben haben. Dort hieß es, dass die teilweise Abgabe von Fläche an private Investoren nicht ausgeschlossen wird.

Aus Sicht von CDU und Grüne habe die Initiative kaum noch eine Chance auf das Projekt. „Wir appellieren an die Oberbürgermeisterin, gerade bei diesem Projekt, das von einer Mehrheit im Rat unterstützt wird, einen neuen Stil zu pflegen“, heißt es weiter. Die Speyerer Wählergruppe (SWG), ebenfalls Teil der Kooperation, hat eine eigene Erklärung veröffentlicht. Sie kritisiert das Hinhalten der Buntspecht-Initiative, geht aber vor allem darauf ein, dass der Bauschutt in der Deponie „Kleine Lann“ noch keine Verwendung gefunden habe.