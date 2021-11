Der Wohnpark am Rabensteinerweg, den die Firma GeRo (Rülzheim) unter dem Namen „Ludwigsgarten“ vermarktet, kann kommen. Der Stadtrat gab grünes Licht.

Die Politiker haben am Donnerstagabend mehrheitlich dem städtebaulichen Durchführungsvertrag mit dem Investor zugestimmt und den Bebauungsplan gebilligt. Somit können 109 Wohnungen mit Größen zwischen 25 und 170 Quadratmetern entstehen, die der Investor bis zum Jahr 2025 gebaut haben will. Einen Teil der Einheiten will die Gemeinnützige Baugenossenschaft (GBS) übernehmen.

Im Rat gab es Gegenstimmen von den Grünen, die sich einen höheren Energiestandard und mehr Platz für Fahrräder gewünscht hätten, von der BGS („das Gebiet wird uns zu stark überbaut, die Chance für einen Neuanfang wurde verpasst“) und der AfD-Fraktion. Insgesamt stand jedoch die Mehrheit für das Projekt.