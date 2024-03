Die Stadt müsse für den Postplatz „vor der nächsten, mit erheblichen Kosten verbundenen Bürgerbeteiligung eine Planskizze erstellen, aus der die realen Gegebenheiten hervorgehen“. Das fordert die Linke.

Wenn die Bürger zur künftigen Gestaltung des Platzes befragt werden, müsse ihnen klar sein, dass für Ideen nicht der gesamte Platz zur Verfügung steht. „Es bleiben nur ungefähr 30 Prozent“, schätzt Karlheinz Erny, Bauausschussvertreter der Linksfraktion, in einer Stellungnahme. Hintergrund sei die Zusage der Stadt für eine Außenterrasse an der Postgalerie und die damit verbundene Verlagerung des jetzigen Verkehrs vor der Galerie auf die andere Seite, wo die Straße dann breiter werden müsse. Zudem sei die Glaspyramide am aktuellen Standort schützenswert. Die Stadt hat einen Beschluss zur weiteren Bürgerbeteiligung für April angekündigt.

Die Linksfraktion hat in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses außerdem eine Anfrage zum Umbau der Reithalle auf dem Normand-Gelände gestellt. Diese sei vor drei Jahren an eine private Investorengruppe vergeben worden und hätte innerhalb von vier Jahren saniert werden sollen. Es habe sich jedoch nichts getan. Laut Stadt gab es Verzögerungen. Nun seien Gespräche in der nächsten Woche und die Beurkundung des Verkaufs bis zur Jahresmitte geplant. Dann sei allen an einem möglichst schnellen Umbau zu einer gemeinschaftlich nutzbaren Einrichtung gelegen.